ЄС має намір запровадити мита на імпорт російського зерна, - FT

ЄС готується ввести мита на імпорт зерна з Росії та Білорусі. Це стане першим обмеженням на продовольчі товари після повномасштабного вторгнення Москви в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Брюссель довгий час чинив опір тиску з боку Польщі та країн Балтії, вимагаючи обмежити російський і білоруський імпорт, стверджуючи, що такий крок може порушити роботу світових продовольчих ринків і завдати шкоди країнам, що розвиваються. Але, за словами людей, знайомих із планами, очікується, що найближчими днями Єврокомісія запровадить мито в розмірі 95 євро за тонну на зерно з Росії та Білорусі.

За словами співрозмовників видання, це призведе до зростання цін щонайменше на 50% і знищить попит. Мита в розмірі 50% також буде введено на насіння олійних культур і продукти їх переробки.

Імпорт ЄС із Росії порушених продуктів - зернових, насіння олійних культур та їхніх похідних - сягнув рекордної позначки в 4 млн тонн у 2023 році, що становить 1% від загального споживання ЄС.

Співрозмовник видання заявив, що мито буде встановлено на рівні, максимально допустимому за правилами СОТ.

Росія може вжити заходів у відповідь, але вона вже заборонила імпорт більшості продуктів харчування з ЄС, а багато європейських компаній, що працюють у цьому секторі, останніми роками пішли з країни.

Країни ЄС - за заборону імпорту російського зерна

Наприкінці лютого уряд Латвії заборонив імпорт зерна з території Росії та вимагає від Європейського Союзу такого ж кроку.

Після цього прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про необхідність боротися з імпортом російського зерна на європейський ринок.

Сейм Польщі 8 березня підтримав постанову про санкції проти агропродукції з території Росії та Білорусі та просить Єврокомісію запровадити санкції на імпорт російського та білоруського продовольства та сільськогосподарської продукції до ЄС.

Представники більшості політичних груп у Європарламенті висловилися за санкції на аграрну продукцію із Росії та Білорусі.

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