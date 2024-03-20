США ввели санкции против россиян, которые в Латинской Америке распространяли фейки об Украине
Соединенные Штаты Америки ввели ограничения против россиян, которые занимались распространением антиукраинской пропаганды в странах Латинской Америки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов США.
Управление Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело санкции против двух физических и двух юридических лиц за услуги, которые они предоставляли правительству Российской Федерации.
Они пытались себя за настоящие СМИ и занимались кампанией по распространению злонамеренного влияния за рубежом.
Заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Брайан Нельсон сказал, что США стремятся разоблачить крупные кампании, проводимые Россией по указанию правительства, которые направлены на то, чтобы ввести избирателей в заблуждение и подорвать доверие к демократическим институтам в Соединенных Штатах и во всем мире.
Чем занималась РФ
РФ использует целый ряд инструментов, включая кампании вредного воздействия и незаконную кибердеятельность, чтобы подорвать интересы Соединенных Штатов, их союзников и партнеров, в частности в Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Европе.
В этих усилиях Россия регулярно использует свои разведывательные службы, доверенных лиц и инструменты влияния.
"Российские агенты влияния все чаще адаптируют свои методы, чтобы скрыть свое участие, создавая обширную экосистему российских прокси-сайтов, персон и организаций, которые создают ложную видимость независимых источников новостей", - пишет Минфин.
РФ распространяла пропаганду и пыталась вмешаться в американские выборы, подорвать демократию в Молдове, дестабилизировать обстановку в Украине.
Кто попал под ограничение
Под санкции США попали политтехнолог и основатель "Агентства социального проектирования" и "Структуры" Илья Гамбашидзе, а также генеральный директор компании "Структура" Николай Тупикин.
В США считают, что Гамбашидзе и Тупикин, начиная с осени 2022 года, развернули сеть из более 60 сайтов, с помощью которых в странах Латинской Америки распространяли ложную информацию о войне в Украине и сведения, дискредитирующие политику США и НАТО на континенте.
Санкции против РФ
США, Евросоюз, Британия и другие страны постоянно вводят новые ограничения против РФ за ее агрессию против Украины и другую вредную деятельность. Недавно Европейский союз продлил действие санкций, введенных против РФ за войну в Украине.
Также ЕС готовится ввести пошлины на импорт зерна из России и Беларуси. Это станет первым ограничением на продовольственные товары после полномасштабного вторжения Москвы в Украину.
А Соединенные Штаты Америки договорились с Турцией о новой системе соблюдения и введении новых санкций против России.
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