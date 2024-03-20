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США і Туреччина домовилися про нову систему санкцій проти РФ. ЗМІ розповіли деталі

Середа 20 березня 2024 15:38
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США і Туреччина домовилися про нову систему санкцій проти РФ. ЗМІ розповіли деталі Архівне фото: США і Туреччина домовилися про нову систему санкцій проти РФ (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сполучені Штати Америки домовилися з Туреччиною про нову систему дотримання і введення нових санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hürriyet.

Видання зазначає, що американські та турецькі чиновники обговорювали процедуру дотримання санкцій проти РФ.

Вашингтон вводить обмеження проти турецьких компаній, які ведуть комерційну діяльність із Росією. США жодних детальних розслідувань разом із Туреччиною з приводу цього не проводили.

"Це призвело до різних проблем в економіці. Дві країни домовилися про нову систему. Згідно з системою, яка називається "схемою дотримання санкцій", США спочатку повідомлять Туреччину про потенційні компанії та запитають інформацію з цього питання", - йдеться в матеріалі.

Якщо Туреччина проведе розслідування і повідомить про результати, за необхідності буде вжито додаткових заходів.

Санкції США проти Росії відобразилися на Туреччині

Раніше повідомлялося, що погроза США застосувати санкції до фінансових компаній, які ведуть бізнес із Росією, охолодила турецько-російську торгівлю, порушивши або сповільнивши деякі платежі як за імпортовану нафту, так і за турецький експорт.

Нещодавно стало відомо, що нафтовий термінал на середземноморському узбережжі Туреччини "Дортіол" більше не прийматиме російський імпорт на тлі посилення санкційного тиску з боку США.

На початку березня Bloomberg писало, що Туреччина працює над поліпшенням військових відносин зі США і частково починає дотримуватися фінансових санкцій проти РФ.

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