США ввели санкції проти родичів та соратників Мадуро: хто потрапив до списку

Сполучені Штати запровадили санкції проти сім’ї та соратників президента Венесуели Ніколаса Мадуро, до списку також входить його дружина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Мінфіну США.
Під обмеження потрапили сім осіб, серед яких родичі Карлоса Еріка Мальпіка Флореса - племінника дружини Мадуро. За даними США, Флорес був причетний до корупційної змови у державній нафтовій компанії.
До санкцій також потрапили мати Флореса, яка є сестрою дружини Мадуро, батько, сестра, дружина та дочка.
Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що ці особи підтримують "злочинну наркодержаву Мадуро".
"Ми не дозволимо Венесуелі продовжувати заповнювати нашу країну смертельними наркотиками. Мадуро та його злочинні спільники загрожують миру та стабільності в нашій півкулі", - додав він.
Нагадаємо, 19 грудня Дональд Трамп не виключив у майбутньому можливої воєнної кампанії проти Венесуели. Президент США також анонсував посилення заходів щодо нафтових танкерів біля берегів Венесуели, зокрема їх блокування.
16 грудня Трамп заявив, що віддає наказ про повну блокаду для всіх підсанкційних нафтових танкерів, які прямують до Венесуели або виходять з її вод. За його словами, це триватиме доти, доки Венесуела не поверне США "всю нафту, землю та інші активи, які вони раніше у нас вкрали".
Також президент США заявив, що режим президента Венесуели Ніколаса Мадуро оголошено "іноземною терористичною організацією". Як відомо, американський президент також звинувачує Венесуелу та Мадуро зокрема в налагодженні наркотрафіку.
Загалом Трамп неодноразово заявляв, що США можуть завдавати ударів по об'єктах на землі і що Мадуро слід усунути від влади.
У відповідь уряд Мадуро охарактеризував дії США як спробу захопити нафтові запаси Венесуели, найбільші у світі.