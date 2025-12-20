RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

США ввели санкции против родственников и соратников Мадуро: кто попал в список

Фото: венесуэльский президент Николас Мадуро (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Соединенные Штаты ввели санкции против семьи и соратников президента Венесуэлы Николаса Мадуро, в список также входит его жена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина США.

Под ограничения попали семь человек, среди которых родственники Карлоса Эрика Мальпика Флореса - племянника жены Мадуро. По данным США, Флорес был причастен к коррупционному сговору в государственной нефтяной компании.

Под санкции также попали мать Флореса, которая является сестрой жены Мадуро, отец, сестра, жена и дочь.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что эти лица поддерживают "преступную наркодержаву Мадуро".

"Мы не позволим Венесуэле продолжать заполнять нашу страну смертельными наркотиками. Мадуро и его преступные сообщники угрожают миру и стабильности в нашем полушарии", - добавил он.

Обострение между США и Венесуэлой

Напомним, 19 декабря Дональд Трамп не исключил в будущем возможной военной кампании против Венесуэлы. Президент США также анонсировал усиление мер в отношении нефтяных танкеров у берегов Венесуэлы, в частности их блокировки.

16 декабря Трамп заявил, что отдает приказ о полной блокаде для всех подсанкционных нефтяных танкеров, которые направляются в Венесуэлу или выходят из ее вод. По его словам, это будет продолжаться до тех пор, пока Венесуэла не вернет США "всю нефть, землю и другие активы, которые они ранее у нас украли".

Также президент США заявил, что режим президента Венесуэлы Николаса Мадуро объявлен "иностранной террористической организацией". Как известно, американский президент также обвиняет Венесуэлу и Мадуро в частности в налаживании наркотрафика.

В целом Трамп неоднократно заявлял, что США могут наносить удары по объектам на земле и что Мадуро следует отстранить от власти.

В ответ правительство Мадуро охарактеризовало действия США как попытку захватить нефтяные запасы Венесуэлы, крупнейшие в мире.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиВенесуэлаНиколас Мадуро