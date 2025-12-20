США ввели санкции против родственников и соратников Мадуро: кто попал в список

Обострение между США и Венесуэлой

Напомним, 19 декабря Дональд Трамп не исключил в будущем возможной военной кампании против Венесуэлы. Президент США также анонсировал усиление мер в отношении нефтяных танкеров у берегов Венесуэлы, в частности их блокировки.

16 декабря Трамп заявил, что отдает приказ о полной блокаде для всех подсанкционных нефтяных танкеров, которые направляются в Венесуэлу или выходят из ее вод. По его словам, это будет продолжаться до тех пор, пока Венесуэла не вернет США "всю нефть, землю и другие активы, которые они ранее у нас украли".

Также президент США заявил, что режим президента Венесуэлы Николаса Мадуро объявлен "иностранной террористической организацией". Как известно, американский президент также обвиняет Венесуэлу и Мадуро в частности в налаживании наркотрафика.

В целом Трамп неоднократно заявлял, что США могут наносить удары по объектам на земле и что Мадуро следует отстранить от власти.

В ответ правительство Мадуро охарактеризовало действия США как попытку захватить нефтяные запасы Венесуэлы, крупнейшие в мире.