США ввели санкции против родственников и соратников Мадуро: кто попал в список

Соединенные Штаты ввели санкции против семьи и соратников президента Венесуэлы Николаса Мадуро, в список также входит его жена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина США.
Под ограничения попали семь человек, среди которых родственники Карлоса Эрика Мальпика Флореса - племянника жены Мадуро. По данным США, Флорес был причастен к коррупционному сговору в государственной нефтяной компании.
Под санкции также попали мать Флореса, которая является сестрой жены Мадуро, отец, сестра, жена и дочь.
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что эти лица поддерживают "преступную наркодержаву Мадуро".
"Мы не позволим Венесуэле продолжать заполнять нашу страну смертельными наркотиками. Мадуро и его преступные сообщники угрожают миру и стабильности в нашем полушарии", - добавил он.
Напомним, 19 декабря Дональд Трамп не исключил в будущем возможной военной кампании против Венесуэлы. Президент США также анонсировал усиление мер в отношении нефтяных танкеров у берегов Венесуэлы, в частности их блокировки.
16 декабря Трамп заявил, что отдает приказ о полной блокаде для всех подсанкционных нефтяных танкеров, которые направляются в Венесуэлу или выходят из ее вод. По его словам, это будет продолжаться до тех пор, пока Венесуэла не вернет США "всю нефть, землю и другие активы, которые они ранее у нас украли".
Также президент США заявил, что режим президента Венесуэлы Николаса Мадуро объявлен "иностранной террористической организацией". Как известно, американский президент также обвиняет Венесуэлу и Мадуро в частности в налаживании наркотрафика.
В целом Трамп неоднократно заявлял, что США могут наносить удары по объектам на земле и что Мадуро следует отстранить от власти.
В ответ правительство Мадуро охарактеризовало действия США как попытку захватить нефтяные запасы Венесуэлы, крупнейшие в мире.