США ввели санкції проти родичів та соратників Мадуро: хто потрапив до списку

Сполучені Штати запровадили санкції проти сім’ї та соратників президента Венесуели Ніколаса Мадуро, до списку також входить його дружина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Мінфіну США.

Під обмеження потрапили сім осіб, серед яких родичі Карлоса Еріка Мальпіка Флореса - племінника дружини Мадуро. За даними США, Флорес був причетний до корупційної змови у державній нафтовій компанії.

До санкцій також потрапили мати Флореса, яка є сестрою дружини Мадуро, батько, сестра, дружина та дочка.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що ці особи підтримують "злочинну наркодержаву Мадуро".

"Ми не дозволимо Венесуелі продовжувати заповнювати нашу країну смертельними наркотиками. Мадуро та його злочинні спільники загрожують миру та стабільності в нашій півкулі", - додав він.