США ввели санкции против родственников и соратников Мадуро: кто попал в список

Соединенные Штаты ввели санкции против семьи и соратников президента Венесуэлы Николаса Мадуро, в список также входит его жена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина США.

Под ограничения попали семь человек, среди которых родственники Карлоса Эрика Мальпика Флореса - племянника жены Мадуро. По данным США, Флорес был причастен к коррупционному сговору в государственной нефтяной компании. Под санкции также попали мать Флореса, которая является сестрой жены Мадуро, отец, сестра, жена и дочь. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что эти лица поддерживают "преступную наркодержаву Мадуро". "Мы не позволим Венесуэле продолжать заполнять нашу страну смертельными наркотиками. Мадуро и его преступные сообщники угрожают миру и стабильности в нашем полушарии", - добавил он.