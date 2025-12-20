ua en ru
Сб, 20 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

США ввели санкции против родственников и соратников Мадуро: кто попал в список

Суббота 20 декабря 2025 03:55
UA EN RU
США ввели санкции против родственников и соратников Мадуро: кто попал в список Фото: венесуэльский президент Николас Мадуро (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Соединенные Штаты ввели санкции против семьи и соратников президента Венесуэлы Николаса Мадуро, в список также входит его жена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина США.

Под ограничения попали семь человек, среди которых родственники Карлоса Эрика Мальпика Флореса - племянника жены Мадуро. По данным США, Флорес был причастен к коррупционному сговору в государственной нефтяной компании.

Под санкции также попали мать Флореса, которая является сестрой жены Мадуро, отец, сестра, жена и дочь.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что эти лица поддерживают "преступную наркодержаву Мадуро".

"Мы не позволим Венесуэле продолжать заполнять нашу страну смертельными наркотиками. Мадуро и его преступные сообщники угрожают миру и стабильности в нашем полушарии", - добавил он.

Обострение между США и Венесуэлой

Напомним, 19 декабря Дональд Трамп не исключил в будущем возможной военной кампании против Венесуэлы. Президент США также анонсировал усиление мер в отношении нефтяных танкеров у берегов Венесуэлы, в частности их блокировки.

16 декабря Трамп заявил, что отдает приказ о полной блокаде для всех подсанкционных нефтяных танкеров, которые направляются в Венесуэлу или выходят из ее вод. По его словам, это будет продолжаться до тех пор, пока Венесуэла не вернет США "всю нефть, землю и другие активы, которые они ранее у нас украли".

Также президент США заявил, что режим президента Венесуэлы Николаса Мадуро объявлен "иностранной террористической организацией". Как известно, американский президент также обвиняет Венесуэлу и Мадуро в частности в налаживании наркотрафика.

В целом Трамп неоднократно заявлял, что США могут наносить удары по объектам на земле и что Мадуро следует отстранить от власти.

В ответ правительство Мадуро охарактеризовало действия США как попытку захватить нефтяные запасы Венесуэлы, крупнейшие в мире.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Венесуэла Николас Мадуро
Новости
В Киеве возле приемной Коордштаба обнаружили предмет, похожий на радиомаячок
В Киеве возле приемной Коордштаба обнаружили предмет, похожий на радиомаячок
Аналитика
План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ