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США ввели санкції проти поліцейського з РФ за тортури антивоєнних демонстрантів

П'ятниця 08 грудня 2023 20:38
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США ввели санкції проти поліцейського з РФ за тортури антивоєнних демонстрантів Архівне фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Alex Edelman-Pool/Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сполучені Штати Америки сьогодні, 8 грудня, ввели санкції проти поліцейського з Росії. Він катував демонстрантів, які не підтримували війну РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державний департамент США.

Зазначається, що обмеження були введені проти співробітника відділення поліції Братеєво в Москві Івана Рябова.

Вашингтон звинуватив його в грубих порушеннях прав людини, а саме в тортурах і жорстокому, нелюдському, такому, що принижує гідність, поводженні та покаранні російських демонстрантів, які марширували проти повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Також США ввели санкції проти низки осіб із Зімбабве, Уганди, Сирії, Судану, Південного Судану, Китаю, Ліберії, Ірану, Індонезії, Гаїті, Демократичної Республіки Конго, Центральноафриканської Республіки та Афганістану.

Санкції США проти Росії

Учора повідомлялося, що Сполучені Штати Америки і Британія ввели санкції проти двох росіян, які пов'язані з ФСБ РФ.

Також Сполучені Штати Америки ввели санкції проти мережі оборонних закупівель, яка постачала електроніку військового призначення Російській Федерації.

Нещодавно Bloomberg писало, що до Палати представників винесли законопроєкт, який має дозволити заборонити імпорт збагаченого російського урану до США.

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