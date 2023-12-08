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США ввели санкции против полицейского из РФ за пытки антивоенных демонстрантов

Пятница 08 декабря 2023 20:38
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США ввели санкции против полицейского из РФ за пытки антивоенных демонстрантов Архивное фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Alex Edelman-Pool/Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Соединенные Штаты Америки сегодня, 8 декабря, ввели санкции против полицейского из России. Он пытал демонстрантов, которые не поддерживали войну РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственный департамент США.

Отмечается, что ограничения были введены против сотрудника отделения полиции Братеево в Москве Ивана Рябова.

Вашингтон обвинил его в грубых нарушениях прав человека, а именно в пытках и жестоком, бесчеловечном, унижающем достоинство обращении и наказании российских демонстрантов, которые маршировали против полномасштабного вторжения России в Украину.

Также США ввели санкции против ряда лиц из Зимбабве, Уганды, Сирии, Судана, Южного Судана, Китая, Либерии, Ирана, Индонезии, Гаити, Демократической Республики Конго, Центральноафриканской Республики и Афганистана.

Санкции США против России

Вчера сообщалось, что Соединенные Штаты Америки и Британия ввели санкции против двух россиян, связанных с ФСБ РФ.

Также Соединенные Штаты Америки ввели санкции против сети оборонных закупок, поставлявшей электронику военного назначения в Российскую Федерацию.

Недавно Bloomberg писало, что в Палату представителей вынесли законопроект, позволяющий запретить импорт обогащенного российского урана в США.

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