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США ввели санкції проти мережі із закупівлі електроніки для армії РФ

Середа 06 грудня 2023 16:34
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США ввели санкції проти мережі із закупівлі електроніки для армії РФ Архівне фото: США ввели санкції проти мережі із закупівлі електроніки для армії РФ (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти мережі оборонних закупівель, яка постачала електроніку військового призначення Російській Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів США.

Що відомо про цю мережу із закупівлі електроніки

"Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США націлилося на мережу, очолювану бельгійцем Гансом Де Гетере, яка займається закупівлями електроніки військового призначення для російських кінцевих користувачів", - йдеться у повідомленні.

Мережа складається з дев'яти юридичних і п'яти фізичних осіб, що базуються в Росії, Бельгії, Кіпрі, Швеції, Гонконзі та Нідерландах.

Одночасно з цим Міністерство юстиції США оприлюднило два окремі обвинувальні висновки проти Ганса Де Гетере, пов'язані з його багаторічною схемою незаконного експорту секретних технологій військового рівня зі Сполучених Штатів кінцевим користувачам, розташованим у Китаї та Росії.

Заступник міністра фінансів по боротьбі з тероризмом і фінансовою розвідкою Брайан Нельсон заявив, що скоординовані дії відображають колективну прихильність забезпеченню дотримання санкцій та експортного контролю, включно з притягненням до відповідальності тих, хто намагається ухилитися від цих заходів.

Хто саме потрапив під санкції

Мінфін США запровадив обмеження проти Ганса Де Гетере та низки компаній, якими він керує:

  • Knokke Heist Support Corporation Management;
  • Eriner Limited;
  • The Mother Ark Ltd;
  • European Trading Technology BV.

Також обмеження були введені проти компаній, які співпрацювали з бельгійцем. Санкції було запроваджено і проти його брата, який співпрацював із представниками ГРУ Росії.

Санкції проти Росії

Нещодавно Єврокомісія представила Раді ЄС свої пропозиції щодо 12-го пакету санкцій проти Росії 15 листопада. Пропонується запровадити санкції ще щодо понад 120 фізичних та юридичних осіб за їхню роль у підриві суверенітету та територіальної цілісності України.

Також сьогодні уряд Великобританії оголосив про нові санкції, спрямовані проти людей та груп, які забезпечують та фінансують військову машину російського диктатора Володимира Путіна.

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