США ввели санкції проти мережі із закупівлі електроніки для армії РФ
Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти мережі оборонних закупівель, яка постачала електроніку військового призначення Російській Федерації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів США.
Що відомо про цю мережу із закупівлі електроніки
"Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США націлилося на мережу, очолювану бельгійцем Гансом Де Гетере, яка займається закупівлями електроніки військового призначення для російських кінцевих користувачів", - йдеться у повідомленні.
Мережа складається з дев'яти юридичних і п'яти фізичних осіб, що базуються в Росії, Бельгії, Кіпрі, Швеції, Гонконзі та Нідерландах.
Одночасно з цим Міністерство юстиції США оприлюднило два окремі обвинувальні висновки проти Ганса Де Гетере, пов'язані з його багаторічною схемою незаконного експорту секретних технологій військового рівня зі Сполучених Штатів кінцевим користувачам, розташованим у Китаї та Росії.
Заступник міністра фінансів по боротьбі з тероризмом і фінансовою розвідкою Брайан Нельсон заявив, що скоординовані дії відображають колективну прихильність забезпеченню дотримання санкцій та експортного контролю, включно з притягненням до відповідальності тих, хто намагається ухилитися від цих заходів.
Хто саме потрапив під санкції
Мінфін США запровадив обмеження проти Ганса Де Гетере та низки компаній, якими він керує:
- Knokke Heist Support Corporation Management;
- Eriner Limited;
- The Mother Ark Ltd;
- European Trading Technology BV.
Також обмеження були введені проти компаній, які співпрацювали з бельгійцем. Санкції було запроваджено і проти його брата, який співпрацював із представниками ГРУ Росії.
Санкції проти Росії
Нещодавно Єврокомісія представила Раді ЄС свої пропозиції щодо 12-го пакету санкцій проти Росії 15 листопада. Пропонується запровадити санкції ще щодо понад 120 фізичних та юридичних осіб за їхню роль у підриві суверенітету та територіальної цілісності України.
Також сьогодні уряд Великобританії оголосив про нові санкції, спрямовані проти людей та груп, які забезпечують та фінансують військову машину російського диктатора Володимира Путіна.
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