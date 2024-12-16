США ввели санкції проти Північної Кореї та Росії: у списку - генерали КНДР

Війська КНДР у Росії

Нагадаємо, ще в жовтні стало відомо про те, що Північна Корея як допомогу Росії відправила в Курську область своїх солдатів. Вони вже брали участь у бойових діях проти українських захисників.

За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, втрати підрозділів, які укомплектовані російськими та північнокорейськими солдатами, становлять близько 200 осіб.

Водночас представник Міноборони США генерал Патрік Райдер підтвердив, що серед солдатів КНДР, яких відправили в Курську область, є вбиті й поранені.

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