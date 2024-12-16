США ввели санкции против Северной Кореи и России: в списке - генералы КНДР

Войска КНДР в России

Напомним, еще в октябре стало известно о том, что Северная Корея в качестве помощи России отправила в Курскую область своих солдат. Они уже участвовали в боевых действиях против украинских защитников.

По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, потери подразделений, которые укомплектованы российскими и северокорейскими солдатами, составляют около 200 человек.

При этом представитель Минобороны США генерал Патрик Райдер подтвердил, что среди солдат КНДР, которых отправили в Курскую область, есть убитые и раненые.

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