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США ввели санкции против Северной Кореи и России: в списке - генералы КНДР

Иллюстративное фото: США ввели санкции против северокорейских генералов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США ввели новые санкции против России и Северной Кореи. В санкционный список внесли, в частности, северокорейских генералов, которых отправили в РФ.

Об этом сказано в заявлении Минфина США, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Как отметили в ведомстве, новые ограничения направлены на финансовую деятельность Пхеньяна и военную поддержку Москвы.

В частности, санкции ввели против:

  • северокорейских банков;
  • северокорейских генералов;
  • официальных лиц КНДР;
  • нефтетранспортных компаний РФ. 

Под санкциями теперь северокорейские банки Golden Triangle Bank и Korea Mandal Credit Bank. 

Войска КНДР в России

Напомним, еще в октябре стало известно о том, что Северная Корея в качестве помощи России отправила в Курскую область своих солдат. Они уже участвовали в боевых действиях против украинских защитников.

По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, потери подразделений, которые укомплектованы российскими и северокорейскими солдатами, составляют около 200 человек.

При этом представитель Минобороны США генерал Патрик Райдер подтвердил, что среди солдат КНДР, которых отправили в Курскую область, есть убитые и раненые.

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