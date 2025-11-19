США ввели санкції проти низки російських IT-компаній: хто в списку

Зазначається, що підставою для введення нових обмежень проти російських компаній та пов'язаних із ними осіб та організацій стали "регуляційні дії щодо санкцій, пов'язаних з Україною та Росією", а також закон CAATSA. Мета - припинення кібератак та спроб обходу обмежень вже чинних санкцій росіянами.

Під санкції потрапили активи вказаних компаній та осіб, які перебувають під юрисдикцією США. Будь-які транзакції зі вказаними суб'єктами заборонені під загрозою вторинних санкцій. Які компанії потрапили під обмеження:

MEDIA LAND, LLC (Росія);

ML.CLOUD, DC (Росія);

KIRISHI LLC (Росія);

MEDIA LAND TECHNOLOGY LLC (Росія);

DATAVICE MCHJ (Узбекистан);

HYPERCORE LTD (Велика Британія);

SMART DIGITAL IDEAS DOO CYBER4 (Сербія).

Окрім цього, під обмеження потрапила низка громадян РФ, пов'язаних із цими компаніями: