США ввели санкции против ряда российских IT-компаний: кто в списке

Отмечается, что основанием для введения новых ограничений против российских компаний и связанных с ними лиц и организаций стали "регуляционные действия по санкциям, связанным с Украиной и Россией", а также закон CAATSA. Цель - прекращение кибератак и попыток обхода ограничений уже действующих санкций россиянами.

Под санкции попали активы указанных компаний и лиц, находящихся под юрисдикцией США. Любые транзакции с указанными субъектами запрещены под угрозой вторичных санкций. Какие компании попали под ограничения:

MEDIA LAND, LLC (Россия);

ML.CLOUD, DC (Россия);

KIRISHI LLC (Россия);

MEDIA LAND TECHNOLOGY LLC (Россия);

DATAVICE MCHJ (Узбекистан);

HYPERCORE LTD (Великобритания);

SMART DIGITAL IDEAS DOO CYBER4 (Сербия).

Кроме этого, под ограничения попал ряд граждан РФ, связанных с этими компаниями: