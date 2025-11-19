RU

Война в Украине

США ввели санкции против ряда российских IT-компаний: кто в списке

Иллюстративное фото: новые санкции направлены против российских IT-фирм (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Соединенные Штаты 19 ноября ввели санкции против ряда российских компаний из сферы IT-индустрии и нескольких россиян, которые могут быть причастны к кибератакам. Также под ограничения попали несколько IT-компаний из других стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Управления контроля за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).

Отмечается, что основанием для введения новых ограничений против российских компаний и связанных с ними лиц и организаций стали "регуляционные действия по санкциям, связанным с Украиной и Россией", а также закон CAATSA. Цель - прекращение кибератак и попыток обхода ограничений уже действующих санкций россиянами.

Под санкции попали активы указанных компаний и лиц, находящихся под юрисдикцией США. Любые транзакции с указанными субъектами запрещены под угрозой вторичных санкций. Какие компании попали под ограничения:

  • MEDIA LAND, LLC (Россия);
  • ML.CLOUD, DC (Россия);
  • KIRISHI LLC (Россия);
  • MEDIA LAND TECHNOLOGY LLC (Россия);
  • DATAVICE MCHJ (Узбекистан);
  • HYPERCORE LTD (Великобритания);
  • SMART DIGITAL IDEAS DOO CYBER4 (Сербия).

Кроме этого, под ограничения попал ряд граждан РФ, связанных с этими компаниями:

  • Максим Макаров;
  • Юлия Панкова;
  • Александр Волосовик (более известный, как Ohyeahhellno);
  • Илья Закиров;
  • Кирилл Затолокин (более известный, как downlow).

 

Отметим, недавно в Великобритании началось расследование масштабной кибератаки. В результате этого кибернападения хакеры получили доступ к секретным данным с восьми военных баз.

Ранее мы писали о кибератаке, которая нарушила работу нескольких европейских аэропортов. Она повлияла на работу аэропортов в Лондоне, Брюсселе и Берлине.

А в декабре 2024 года российские хакеры атаковали государственные реестры Минюста Украины. Это была одна из самых масштабных кибератак за время полномасштабной войны - восстанавливать пострадавшие реестры пришлось очень долгое время.

Санкции против России