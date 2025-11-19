США ввели санкции против ряда российских IT-компаний: кто в списке

Соединенные Штаты 19 ноября ввели санкции против ряда российских компаний из сферы IT-индустрии и нескольких россиян, которые могут быть причастны к кибератакам. Также под ограничения попали несколько IT-компаний из других стран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Управления контроля за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).
Отмечается, что основанием для введения новых ограничений против российских компаний и связанных с ними лиц и организаций стали "регуляционные действия по санкциям, связанным с Украиной и Россией", а также закон CAATSA. Цель - прекращение кибератак и попыток обхода ограничений уже действующих санкций россиянами.
Под санкции попали активы указанных компаний и лиц, находящихся под юрисдикцией США. Любые транзакции с указанными субъектами запрещены под угрозой вторичных санкций. Какие компании попали под ограничения:
Кроме этого, под ограничения попал ряд граждан РФ, связанных с этими компаниями:
