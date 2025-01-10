США ввели санкції проти найбільших нафтових компаній РФ і не тільки

Нагадаємо, раніше ми писали, що нові санкції США можуть вдарити й по поставках російської нафти в Індію. Детальніше про це, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що днями з'явилась інформація, що США планують запровадити додаткові санкції проти Росії. Метою мали стати танкери, що перевозять російську нафту.

Ба більше, ми писали, що найбільші порти Китаю закрили вхід для танкерів "тіньового флоту" Москви.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.