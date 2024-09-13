США ввели санкції проти медіагрупи "Россия сегодня" та пропагандиста Кисельова

Як повідомили у відомстві, до санкційного списку США додали медіахолдинг "Россия сегодня", який охоплює, зокрема, інформаційне агентство "РИА Новости" та агентство і радіо Sputnik.

Під санкції потрапила також автономна некомерційна організація "ТВ-Новости" - юридична особа пропагандистського телеканалу іномовлення RT та АНО "Евразия". Вона займається поширенням "культурної дипломатії" РФ за кордоном.

Окрім того, санкцій наклали й на генерального директора "России сегодня" Дмитра Кисельова та очільницю АНО "Евразия" Неллі Парутенко, яка є громадянкою Молдови.