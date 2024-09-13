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США ввели санкції проти медіагрупи "Россия сегодня" та пропагандиста Кисельова

Фото: російський пропагандист Дмитро Кисельов (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Сполучені Штати Америки у п’ятницю, 13 вересня, ввели санкції проти російської медіагрупи "Россия сегодня" та її генерального директора, пропагандиста Дмитра Кисельова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів США.

Як повідомили у відомстві, до санкційного списку США додали медіахолдинг "Россия сегодня", який охоплює, зокрема, інформаційне агентство "РИА Новости" та агентство і радіо Sputnik.

Під санкції потрапила також автономна некомерційна організація "ТВ-Новости" - юридична особа пропагандистського телеканалу іномовлення RT та АНО "Евразия". Вона займається поширенням "культурної дипломатії" РФ за кордоном.

Окрім того, санкцій наклали й на генерального директора "России сегодня" Дмитра Кисельова та очільницю АНО "Евразия" Неллі Парутенко, яка є громадянкою Молдови.

Нагадаємо, на початку вересня США звинуватили Росію у втручанні в вибори та ввели санкції. До списку потрапила, зокрема, пропагандистка Маргарита Симоньян, яка є головним редакторам RT.

А сьогодні США запровадили додаткові санкцій проти російського каналу RT. Стало відомо, що він співпрацює з розвідкою Кремля.

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Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиДмитро Кисельов