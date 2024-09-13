США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня" и пропагандиста Киселева

Как сообщили в ведомстве, в санкционный список США добавили медиахолдинг "Россия сегодня", который охватывает, в частности, информационное агентство "РИА Новости" и агентство и радио Sputnik.

Под санкции попала также автономная некоммерческая организация "ТВ-Новости" - юридическое лицо пропагандистского телеканала иновещания RT и АНО "Евразия". Она занимается распространением "культурной дипломатии" РФ за границей.

Кроме того, санкции наложили и на генерального директора "России сегодня" Дмитрия Киселева и главу АНО "Евразия" Нелли Парутенко, которая является гражданкой Молдовы.