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США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня" и пропагандиста Киселева

Фото: российский пропагандист Дмитрий Киселев (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Соединенные Штаты Америки в пятницу, 13 сентября, ввели санкции против российской медиагруппы "Россия сегодня" и ее генерального директора пропагандиста Дмитрия Киселева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу Министерства финансов США.

Как сообщили в ведомстве, в санкционный список США добавили медиахолдинг "Россия сегодня", который охватывает, в частности, информационное агентство "РИА Новости" и агентство и радио Sputnik.

Под санкции попала также автономная некоммерческая организация "ТВ-Новости" - юридическое лицо пропагандистского телеканала иновещания RT и АНО "Евразия". Она занимается распространением "культурной дипломатии" РФ за границей.

Кроме того, санкции наложили и на генерального директора "России сегодня" Дмитрия Киселева и главу АНО "Евразия" Нелли Парутенко, которая является гражданкой Молдовы.

Напомним, в начале сентября США обвинили Россию во вмешательстве в выборы и ввели санкции. В список попала, в частности, пропагандистка Маргарита Симоньян, которая является главным редактором RT.

А сегодня США ввели дополнительные санкции против российского канала RT. Стало известно, что он сотрудничает с разведкой Кремля.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиДмитрий Киселев