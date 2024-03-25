США ввели санкції проти компаній РФ, які займаються віртуальними платежами

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів (OFAC) запровадило санкції щодо тринадцяти юридичних і двох фізичних осіб за діяльність у секторах фінансових послуг і технологій економіки Російської Федерації.

Йдеться про осіб, які розробляють або пропонують послуги у сфері віртуальних активів, що дають змогу ухилятися від сплати податків і санкцій США.

Частина фізичних та юридичних осіб сприяли проведенню транзакцій або пропонували інші послуги, які допомогли вже підсанкційним організаціям ухилятися від обмежень.

Заступник міністра фінансів по боротьбі з тероризмом і фінансовою розвідкою Брайан Нельсон заявив, що Росія дедалі частіше почала шукати альтернативні платіжні механізми, щоб обійти санкції США і продовжити фінансувати війну проти України.

Хто потрапив під обмеження

Раніше лідери "Великої сімки" підтвердили свою прихильність до активізації зусиль у боротьбі з ухиленням і обходом санкцій і заходів експортного контролю.

У Мінфіні зазначили, що всі компанії, проти яких сьогодні ввели санкції, або допомогли створити чи експлуатувати послуги на основі блокчейна, або забезпечили платежі у віртуальній валюті в російському фінансовому секторі, що дає змогу потенційно ухилятися від санкцій.

Компанія "ТОВ Крипто Експлорер";

Crypto Explorer DMCC;

Естонська фірма Bitfingroup OÜ;

Компанія B-Crypto;

Компанія "Мастерчейн";

Компанія Laitkhaus;

Компанія "Атомаїз";

Кіпрська компанія Tokentrust Holdings Ltd;

Компанія "Веб3 Технології";

Компанія "ТОЕП";

Компанія Bitpapa.

Під санкції також потрапили Ігор Веніамінович Кайгородов і Тимур Євгенович Буканов.

Окремо США запровадили обмеження проти компаній "Ешелон Технології", "Навчальний центр "Ешелон", "Ключові інформаційні системи", "Лабораторія кібербезпеки" та "Проєктне бюро Ешелон" через закупівлі технологій.

Санкції проти РФ

США, Євросоюз, Британія та інші країни постійно вводять нові обмеження проти РФ за її агресію проти України та іншу шкідливу діяльність. Нещодавно Європейський союз продовжив дію санкцій, які були введені проти РФ за війну в Україні.

Також ЄС готується ввести мита на імпорт зерна з Росії та Білорусі. Це стане першим обмеженням на продовольчі товари після повномасштабного вторгнення Москви в Україну.

А Сполучені Штати Америки домовилися з Туреччиною про нову систему дотримання і введення нових санкцій проти Росії.