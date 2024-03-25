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США ввели санкции против компаний РФ, которые занимаются виртуальными платежами

Архивное фото: США ввели санкции против компаний РФ (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Соединенные Штаты Америки сегодня, 25 марта, ввели новые санкции против компаний из РФ за их помощь в уклонении от уже действующих ограничений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов США.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) ввело санкции в отношении тринадцати юридических и двух физических лиц за деятельность в секторах финансовых услуг и технологий экономики Российской Федерации.

Речь идет о лицах, которые разрабатывают или предлагают услуги в сфере виртуальных активов, позволяющих уклоняться от уплаты налогов и санкций США. 

Часть физических и юридических лиц способствовали проведению транзакций или предлагали другие услуги, которые помогли уже подсанкционным организациям уклоняться от ограничений.

Заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Брайан Нельсон заявил, что Россия все чаще начала искать альтернативные платежные механизмы, чтобы обойти санкции США и продолжить финансировать войну против Украины.

Кто попал под ограничение

Ранее лидеры "Большой семерки" подтвердили свою приверженность к активизации усилий в борьбе с уклонением и обходом санкций и мер экспортного контроля. 

В Минфине отметили, что все компании, против которых сегодня ввели санкции, либо помогли создать или эксплуатировать услуги на основе блокчейна, либо обеспечили платежи в виртуальной валюте в российском финансовом секторе, что позволяет потенциально уклоняться от санкций. 

  • Компания "ООО Крипто Эксплорер";
  • Crypto Explorer DMCC;
  • Эстонская фирма Bitfingroup OÜ;
  • Компания B-Crypto;
  • Компания "Мастерчейн";
  • Компания Laitkhaus;
  • Компания "Атомаиз";
  • Кипрская компания Tokentrust Holdings Ltd;
  • Компания "Веб3 Технологии";
  • Компания "ТОЭП";
  • Компания Bitpapa.

Под санкции также попали Игорь Вениаминович Кайгородов и Тимур Евгеньевич Буканов.

Отдельно США ввели ограничения против компаний "Эшелон Технологии", "Учебный центр "Эшелон", "Ключевые информационные системы", "Лаборатория кибербезопасности" и "Проектное бюро Эшелон" из-за закупок технологий.

Санкции против РФ

США, Евросоюз, Британия и другие страны постоянно вводят новые ограничения против РФ за ее агрессию против Украины и другую вредную деятельность. Недавно Европейский союз продлил действие санкций, введенных против РФ за войну в Украине.

Также ЕС готовится ввести пошлины на импорт зерна из России и Беларуси. Это станет первым ограничением на продовольственные товары после полномасштабного вторжения Москвы в Украину.

А Соединенные Штаты Америки договорились с Турцией о новой системе соблюдения и введении новых санкций против России.

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