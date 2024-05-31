США ввели санкції проти компаній з Африки через підтримку ПВК "Вагнера"

Сполучені Штати Америки ввели санкції проти двох компаній, які зареєстровані у Центральноафриканській республіці. Вони підтримували діяльність ПВК "Вагнера".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державний департамент США.

Санкції було оголошено проти компаній Mining Industries SARLU та Logistique Economique Etrangere SARLU. За даними США, компанії відігравали важливу роль у діяльності "вагнерівців" у ЦАР. Зокрема, вони пов'язані з безпековими операціями та нелегальним видобутком корисних копалин.

"Російська група Вагнера скоїла численні порушення прав людини і займається привласненням природних ресурсів у багатьох країнах Африки. Будучи маріонетковим збройним формуванням Кремля, група Вагнера здійснює військові операції по всьому світу, зокрема у варварській війні Росії проти України", - пояснили у Держдепі.

ПВК "Вагнера" після смерті Пригожина

Коли загинув Євген Пригожин, то частина його найманців була переміщена до Білорусі. А у жовтні 2023 року "вагнерівці" увійшли до складу Росгвардії.

За даними британської розвідки, у Білорусі залишається менше тисячі бойовиків ПВК "Вагнера". Це грає на руку Кремлю і впливає на Україну.

А у квітні цього року стало відомо, що росіяни на тимчасово окупованих територіях вербують українців до загонів ПВК "Вагнера" для війни в Африці.

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