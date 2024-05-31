США ввели санкции против компаний из Африки за поддержку ЧВК "Вагнера"

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против двух компаний, зарегистрированных в Центральноафриканской республике. Они поддерживали деятельность ЧВК "Вагнера".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственный департамент США.

Санкции были объявлены против компаний Mining Industries SARLU и Logistique Economique Etrangere SARLU. По данным США, компании играли важную роль в деятельности "вагнеровцев" в ЦАР. В частности, они связаны с операциями безопасности и нелегальной добычей полезных ископаемых.

"Российская группа Вагнера совершила многочисленные нарушения прав человека и занимается присвоением природных ресурсов во многих странах Африки. Будучи марионеточным вооруженным формированием Кремля, группа Вагнера совершает военные операции по всему миру, в частности, в варварской войне России против Украины", - пояснили в Госдепе.

ППК "Вагнера" после смерти Пригожина

Когда погиб Евгений Пригожин, часть его наемников была перемещена в Беларусь. А в октябре 2023 года "вагнеровцы" вошли в состав Росгвардии.

По данным британской разведки, в Беларуси остается менее тысячи боевиков ЧВК "Вагнера". Это играет на руку Кремлю и влияет на Украину.

А в апреле этого года стало известно, что россияне на временно оккупированных территориях вербуют украинцев в отряды ЧВК "Вагнер" для войны в Африке.

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