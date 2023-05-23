США ввели санкції проти КНДР за незаконну кібердіяльність

Міністерство фінансів США оголосило про введення нових санкцій проти півдесятка юридичних та фізичних осіб КНДР, які пов'язані з кібератаками та незаконними діями в онлайн-просторі, що дозволяють режиму в Пхеньяні отримувати прибуток з-за кордону.
Про це повідомив Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів (OFAC), передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
У заяві зазначається, що OFAC ввів санкції проти чотирьох організацій та однієї фізичної особи, які причетні до отримання прихованих доходів і зловмисної кіберзлочинності з метою підтримки уряду КНДР.
Американська сторона підкреслює, що Північна Корея використовує своїх ІТ-фахівців, які незаконно працевлаштовуються в компаніях за кордоном, щоб здобувати прибуток, який потім використовується на підтримку режиму Кіма та його пріоритетів. Отримані кошти направляються, зокрема, на розробку та виробництво зброї масового знищення та балістичних ракет.
У рамках запроваджених санкцій Сполучені Штати оголосили про обмеження щодо Пхеньянського університету автоматизації, Бюро технічної розвідки та 110-го Дослідницького центру, які перебувають під контролем Головного розвідувального управління КНДР. Також санкції застосовано проти компанії Chinyong, що належить Північній Кореї.
КНДР доволі часто заявляє про нові здобутки в розробці озброєння. Наприклад, 13 квітня вони запустили балістичну ракету в сторону Східного моря.
Поітм Північна Корея заявила, що тоді випробовувала нову балістичну ракету Hwasong-18, яка, згідно до заяв офіційних ЗМІ, має "радикально реформувати" компоненти стратегічного стримування КНДР.
В квітні ж КНДР провела випробовування підводного безпілотника "Хаїль-2", здатного нести ядерне озброєння. Під час випробувань безпілотник нібито подолав близько тисячі кілометрів під водою за 71 годину 6 хвилин та успішно вразив змодельовану мету.
В травні КНДР заявила про наміри запустити власний військовий розвідувальний супутник. В США заявили, що такі дії порушать міжнародні санкції.
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