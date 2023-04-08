КНДР випробувала підводного безпілотника, здатного нести ядерне озброєння

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Таким чином КНДР випробувала ще одного виду безпілотного підводного ударного БПЛА, здатного нести ядерну зброю, під назвою "Хаїль-2" через два тижні після того, як було розкрито інформацію про підводних безпілотників "Хаїль-1", що в перекладі з корейської означає " цунамі".

За попередньою інформацією, вони призначені для потайного проникнення та нанесення атак у територіальних водах противника.

Аналітики кажуть, що Північна Корея демонструє свої різноманітні можливості доставки ядерної зброї, хоч вони скептично ставляться до готовності КНДР розпочати серійне виробництво нових морських дронів.

Повідомляється, що під час випробувань системи підводної стратегічної зброї безпілотник подолав близько тисячі кілометрів під водою за 71 годину 6 хвилин та успішно вразив змодельовану мету.