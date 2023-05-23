США ввели санкції проти КНДР за незаконну кібердіяльність

Міністерство фінансів США оголосило про введення нових санкцій проти півдесятка юридичних та фізичних осіб КНДР, які пов'язані з кібератаками та незаконними діями в онлайн-просторі, що дозволяють режиму в Пхеньяні отримувати прибуток з-за кордону.

Про це повідомив Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів (OFAC), передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

У заяві зазначається, що OFAC ввів санкції проти чотирьох організацій та однієї фізичної особи, які причетні до отримання прихованих доходів і зловмисної кіберзлочинності з метою підтримки уряду КНДР.

Чим займаються компанії

Американська сторона підкреслює, що Північна Корея використовує своїх ІТ-фахівців, які незаконно працевлаштовуються в компаніях за кордоном, щоб здобувати прибуток, який потім використовується на підтримку режиму Кіма та його пріоритетів. Отримані кошти направляються, зокрема, на розробку та виробництво зброї масового знищення та балістичних ракет.

У рамках запроваджених санкцій Сполучені Штати оголосили про обмеження щодо Пхеньянського університету автоматизації, Бюро технічної розвідки та 110-го Дослідницького центру, які перебувають під контролем Головного розвідувального управління КНДР. Також санкції застосовано проти компанії Chinyong, що належить Північній Кореї.

Що відомо про розробки КНДР

КНДР доволі часто заявляє про нові здобутки в розробці озброєння. Наприклад, 13 квітня вони запустили балістичну ракету в сторону Східного моря.

Поітм Північна Корея заявила, що тоді випробовувала нову балістичну ракету Hwasong-18, яка, згідно до заяв офіційних ЗМІ, має "радикально реформувати" компоненти стратегічного стримування КНДР.

В квітні ж КНДР провела випробовування підводного безпілотника "Хаїль-2", здатного нести ядерне озброєння. Під час випробувань безпілотник нібито подолав близько тисячі кілометрів під водою за 71 годину 6 хвилин та успішно вразив змодельовану мету.

В травні КНДР заявила про наміри запустити власний військовий розвідувальний супутник. В США заявили, що такі дії порушать міжнародні санкції.

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