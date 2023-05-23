США ввели санкции против КНДР за незаконную кибердеятельность

Министерство финансов США объявило о введении новых санкций против полудесятка юридических и физических лиц КНДР, связанных с кибератаками и незаконными действиями в онлайн-пространстве, позволяющими режиму в Пхеньяне получать прибыль из-за рубежа.

Об этом сообщил Офис контроля за иностранными активами Министерства финансов (OFAC), передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

В заявлении отмечается, что OFAC ввел санкции против четырех организаций и одного физического лица, причастных к получению скрытых доходов и злонамеренной киберпреступности с целью поддержки правительства КНДР.

Чем занимаются компании

Американская сторона подчеркивает, что Северная Корея использует своих ИТ-специалистов, незаконно трудоустраивающихся в компаниях за рубежом, чтобы получать прибыль, которая затем используется в поддержку режима Кима и его приоритетов. Вырученные средства направляются, в частности, на разработку и производство оружия массового уничтожения и баллистических ракет.

В рамках введенных санкций Соединенные Штаты объявили об ограничениях в отношении Пхеньянского университета автоматизации, Бюро технической разведки и 110-го Исследовательского центра, находящихся под контролем Главного разведывательного управления КНДР. Также санкции применены против компании Chinyong, принадлежащей Северной Корее.

Что известно о разработках КНДР

КНДР довольно часто заявляет о новых достижениях в разработке вооружения. К примеру, 13 апреля они запустили баллистическую ракету в сторону Восточного моря.

Поитм Северная Корея заявила, что тогда испытывала новую баллистическую ракету Hwasong-18, которая согласно заявлениям официальных СМИ должна "радикально реформировать" компоненты стратегического сдерживания КНДР.

В апреле КНДР провела испытание подводного беспилотника "Хаиль-2", способного нести ядерное вооружение. В ходе испытаний беспилотник якобы преодолел около тысячи километров под водой за 71 час 6 минут и успешно поразил смоделированную цель.

В мае КНДР заявила о намерениях запустить собственный военный разведывательный спутник. В США заявили, что подобные действия нарушат международные санкции.

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