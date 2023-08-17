США ввели санкції проти групи співробітників ФСБ Росії

Сполучені Штати Америки сьогодні, 17 серпня, ввели нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили чотири співробітники ФСБ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів США.
Що стало причиною для введення санкцій
"Сьогодні Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) вкотре вживає заходів для притягнення уряду Росії до відповідальності за отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального", - йдеться у повідомленні.
Заступник міністра фінансів США по боротьбі з тероризмом і фінансовій розвідці Брайан Е. Нельсон сказав, що вони в такий спосіб нагадують російському диктатору Володимиру Путіну і його режиму, що є наслідки не лише за ведення жорстокої і неспровокованої війни проти України, а й за порушення прав людини російського народу.
Отруєння Навального
20 серпня 2020 року, приблизно за 30 хвилин польоту назад до Москви після передвиборчої кампанії в Томську і Новосибірську, Навальний тяжко захворів, що призвело до екстреної посадки в Омську, де Навального лікували співробітники місцевої лікарні.
Уряд США вважає, що співробітники Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ) використовували нервово-паралітичну речовину "Новачок" для отруєння Навального.
Повідомляється, що в російській операції проти Навального брали участь кілька людей, які перебували на місцях як у Томську, так і в Омську, а також оперативники, які координували ситуацію здалеку.
Ці люди співпрацювали, щоб спостерігати за Навальним перед нападом, проникнути в його готельний номер і застосувати хімічну зброю до його особистих речей, а також спробували стерти будь-які докази своєї операції після нападу.
Проти кого саме США запровадили санкції
Сьогодні OFAC наклало санкції на:
На думку США, вони причетні до отруєння Навального. Вони діяли як агенти посадових осіб уряду Російської Федерації.
Вчора Сполучені Штати Америки ввели санкції проти компанії з Росії за її зв'язки з КНДР.
До цього Сполучені Штати ввели санкції проти російських олігархів Михайла Фрідмана та Петра Авена.
На початку серпня Мінфін Сполучених Штатів ввів санкції проти Російської академії наук та її структур. У списку опинився і Казанський науковий центр РАН.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.