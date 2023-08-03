США ввели санкції проти Російської академії наук

Мінфін Сполучених Штатів сьогодні, 3 серпня, ввів санкції проти Російської академії наук та її структур. У списку опинився і Казанський науковий центр РАН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США.

Варто зауважити, що раніше США вже вводили санкції проти вказано центру.

Окрім нього до санкційного списку потрапили Інститут загальної фізики імені А.М. Прохорова Інститут фізики твердого тіла імені Ю.А. Осип'яна.

"Їх занесли до санкційного списку SDN. Крім них під санкції потрапили два російських контейнерних судна - Sasco Angara і Paramushir", - сказано в повідомленні.

Інші санкції

США ввели санкції проти 14 суден, приватних компаній, також під обмеження потрапила компанії з Киргизстану, Сербії та ОАЕ.

Раніше стало відомо, що Сполучені Штати готують санкції проти Киргизстану за допомогу Росії в обході низки економічних обмежень. Зокрема, країна постачає підсанкційне обладнання та електроніку.

Експорт Киргизстану до Росії стрімко зріс у 2022 році, збільшившись на 250% порівняно з попереднім роком до вторгнення в Україну.

Нагадаємо, що уряд Канади раніше ввів нові санкції проти осіб та компаній, пов'язаних із російським військово-промисловим комплексом.

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