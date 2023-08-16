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США запровадили санкції проти компаній із РФ, Казахстану та Словаччини за зв'язки з КНДР

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Середа 16 серпня 2023 19:14
США запровадили санкції проти компаній із РФ, Казахстану та Словаччини за зв'язки з КНДР Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сполучені Штати Америки сьогодні, 16 серпня, ввели санкції проти компанії з Росії за її зв'язки з КНДР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів США.

Зазначається, що під обмеження потрапив громадянин Лівану Зухайр Субхі Нахла.

Також США запровадили санкції проти компаній із Казахстану, Лівану, Росії та Словаччини.

Раніше Британія вводила санкції проти громадянина Словаччини Ашота Мкртичева за його участь у спробі угоди з продажу зброї між КНДР і Росією.

Відносини Росії та КНДР

В грудні 2022 року Росія відновила постачання нафти та нафтопродуктів до Північної Кореї.

Зокрема в червні поточного року лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про бажання зміцнювати "стратегічне співробітництво" з РФ та пообіцяв "міцно тримати за руку" російського диктатора Володимира Путіна.

Кілька тижнів тому координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі розповів, що Росія планує розпочати купівлю зброї у Північної Кореї. Вона хоче одержати від КНДР артилерійські снаряди.

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