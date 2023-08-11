США ввели санкції проти російських олігархів Авена та Фрідмана
Сполучені Штати ввели санкції проти російських олігархів Михайла Фрідмана та Петра Авена.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства фінансів США.
Крім них, до списку санкцій також потрапили російські бізнесмени Герман Хан і Олексій Кузьмічов, а також Російський союз промисловців і підприємців.
Раніше Фрідман і Авен потрапили до списку "корупціонерів і розпалювачів війни", а з лютого минулого року всі четверо бізнесменів перебувають під санкціями ЄС.
Зазначимо, що цього разу Вашингтон вніс до санкційного списку власників російського "Альфа-Банку".
Альфа-Банк
Найбільший приватний банк у Росії посідає четверте місце за розміром активів. За підсумками 2021 року кількість приватних клієнтів зросла до 22 млн. Кількість корпоративних клієнтів перевищила 1 млн. У роздрібному сегменті банк посідає третє місце з часткою понад 5%.
25 лютого, Європейський союз запровадив санкції проти трьох приватних банків Росії. До списку потрапив "Альфа-Банк".
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