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США ввели санкції проти російських олігархів Авена та Фрідмана

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П'ятниця 11 серпня 2023 17:57
США ввели санкції проти російських олігархів Авена та Фрідмана Фото: Михайло Фрідман та Петро Авен (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Сполучені Штати ввели санкції проти російських олігархів Михайла Фрідмана та Петра Авена.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства фінансів США.

Крім них, до списку санкцій також потрапили російські бізнесмени Герман Хан і Олексій Кузьмічов, а також Російський союз промисловців і підприємців.

Раніше Фрідман і Авен потрапили до списку "корупціонерів і розпалювачів війни", а з лютого минулого року всі четверо бізнесменів перебувають під санкціями ЄС.

Зазначимо, що цього разу Вашингтон вніс до санкційного списку власників російського "Альфа-Банку".

Альфа-Банк

Найбільший приватний банк у Росії посідає четверте місце за розміром активів. За підсумками 2021 року кількість приватних клієнтів зросла до 22 млн. Кількість корпоративних клієнтів перевищила 1 млн. У роздрібному сегменті банк посідає третє місце з часткою понад 5%.

25 лютого, Європейський союз запровадив санкції проти трьох приватних банків Росії. До списку потрапив "Альфа-Банк".

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