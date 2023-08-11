США ввели санкції проти російських олігархів Авена та Фрідмана

Сполучені Штати ввели санкції проти російських олігархів Михайла Фрідмана та Петра Авена.

Крім них, до списку санкцій також потрапили російські бізнесмени Герман Хан і Олексій Кузьмічов, а також Російський союз промисловців і підприємців.

Раніше Фрідман і Авен потрапили до списку "корупціонерів і розпалювачів війни", а з лютого минулого року всі четверо бізнесменів перебувають під санкціями ЄС.

Зазначимо, що цього разу Вашингтон вніс до санкційного списку власників російського "Альфа-Банку".

Альфа-Банк

Найбільший приватний банк у Росії посідає четверте місце за розміром активів. За підсумками 2021 року кількість приватних клієнтів зросла до 22 млн. Кількість корпоративних клієнтів перевищила 1 млн. У роздрібному сегменті банк посідає третє місце з часткою понад 5%.

25 лютого, Європейський союз запровадив санкції проти трьох приватних банків Росії. До списку потрапив "Альфа-Банк".

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