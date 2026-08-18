США ввели санкції проти двох топпосадовців Міжнародного кримінального суду

Санкції США введені проти президентки Міжнародного кримінального суду Томоко Акане та старшого судового адвоката Абдулає Сейє.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державного секретаря США Марко Рубіо, передає Державний департамент США.
Рубіо заявив, що Акане і Сейє безпосередньо брали участь у зусиллях МКС щодо:
Йдеться про справи проти посадовців, уряд яких не погодився на юрисдикцію МКС.
Казначейство також у вівторок видало генеральну ліцензію, яка дозволяє припинення операцій за участю Акане до 17 вересня.
Санкції заморожують будь-які активи цих осіб у США та фактично відрізають їх від фінансової системи США.
Минулого року США запровадили цільові санкції проти кількох посадовців Міжнародного кримінального суду.
У список входили прокурори та судді, причетні до ордерів на арешт та розслідування щодо:
У червні троє суддів МКС подали до суду на Трампа та його адміністрацію через санкції. Вони стверджують, що ці заходи були незаконними.
Раніше РБК-Україна писало, що адміністрація США пообіцяла активізувати зусилля щодо підриву діяльності Міжнародного кримінального суду.
Крім того, МКС відсторонив від посади головного прокурора Каріма Хана. Саме він домігся ордера на арешт російського диктатора Володимира Путіна.
Також повідомлялося, що США ввели санкції проти прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана.