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США ввели санкції проти двох топпосадовців Міжнародного кримінального суду

22:40 18.08.2026 Вт
2 хв
Обмеження ухвалені на основі виконавчого указу Трампа 2025 року
aimg Олена Бджола
Фото: Міжнародний кримінальний суд у Гаазі (getty Images)

Санкції США введені проти президентки Міжнародного кримінального суду Томоко Акане та старшого судового адвоката Абдулає Сейє.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державного секретаря США Марко Рубіо, передає Державний департамент США.

Рубіо оголосив нові санкції проти МКС

Рубіо заявив, що Акане і Сейє безпосередньо брали участь у зусиллях МКС щодо:

  • розслідування,
  • арешту,
  • затримання або судового переслідування.

Йдеться про справи проти посадовців, уряд яких не погодився на юрисдикцію МКС.

Казначейство також у вівторок видало генеральну ліцензію, яка дозволяє припинення операцій за участю Акане до 17 вересня.

Що загрожує

Санкції заморожують будь-які активи цих осіб у США та фактично відрізають їх від фінансової системи США.

Хто з МКС ще під санкціями

Минулого року США запровадили цільові санкції проти кількох посадовців Міжнародного кримінального суду.

У список входили прокурори та судді, причетні до ордерів на арешт та розслідування щодо:

  • прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу,
  • колишнього міністра оборони Ізраїлю Йоава Галланта,
  • американських військ в Афганістані.

У червні троє суддів МКС подали до суду на Трампа та його адміністрацію через санкції. Вони стверджують, що ці заходи були незаконними.

Раніше РБК-Україна писало, що адміністрація США пообіцяла активізувати зусилля щодо підриву діяльності Міжнародного кримінального суду.

Крім того, МКС відсторонив від посади головного прокурора Каріма Хана. Саме він домігся ордера на арешт російського диктатора Володимира Путіна.

Також повідомлялося, що США ввели санкції проти прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана.

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