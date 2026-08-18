США ввели санкції проти двох топпосадовців Міжнародного кримінального суду

Крім того, МКС відсторонив від посади головного прокурора Каріма Хана. Саме він домігся ордера на арешт російського диктатора Володимира Путіна.

Також повідомлялося, що США ввели санкції проти прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана.