США ввели санкции против двух топ-чиновников Международного криминального суда

Санкции США введены против президента Международного уголовного суда Томоко Акане и старшего судебного адвоката Абдулайе Сейе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Марко Рубио, передает Государственный департамент США.
Рубио заявил, что Акане и Сейе непосредственно участвовали в усилиях МКС по:
Речь идет о делах против должностных лиц, правительство которых не согласилось на юрисдикцию МКС.
Казначейство также во вторник выдало генеральную лицензию, разрешающую прекращение операций с участием Акане до 17 сентября.
Санкции замораживают все активы этих лиц в США и фактически отрезают их от финансовой системы США.
В прошлом году США ввели целевые санкции против нескольких должностных лиц Международного уголовного суда.
В список входили прокуроры и судьи, причастные к ордерам на арест и расследованиям насчет:
В июне трое судей МКС подали в суд на Трампа и его администрацию из-за санкций. Они утверждают, что эти меры были незаконными.
Ранее РБК-Украина писало, что администрация США пообещала активизировать усилия по подрыву деятельности Международного уголовного суда.
Кроме того, МКС отстранил от должности главного прокурора Карима Хана. Именно он добился ордера на арест российского диктатора Владимира Путина.
Также сообщалось, что США ввели санкции против прокурора Международного уголовного суда Карима Хана.