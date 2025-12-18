США запровадили санкції проти двох суддів Міжнародного кримінального суду

США внесли до санкційного списку ще двох суддів Міжнародного кримінального суду (МКС). Причина - "переслідування громадян Ізраїлю".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Марко Рубіо та пресслужбу МКС.

Рубіо зазначив, що санкції були націлені на суддів Гочу Лордкіпанідзе з Грузії та Ерденебалсурена Дамдіна з Монголії.

"Ці особи безпосередньо брали участь у діях МКС щодо розслідування, арешту, затримання або судового переслідування громадян Ізраїлю без згоди Ізраїлю, включно з голосуванням у складі більшості на підтримку рішення МКС щодо відхилення апеляції Ізраїлю 15 грудня", - уточнив він.

Держсекретар вважає, що МКС продовжує ухвалювати політизовані дії проти Ізраїлю, які створюють небезпечний прецедент для всіх держав. За його словами, США не терпітимуть "зловживання владою" з боку суду.

"Наша позиція щодо Суду була чіткою: Сполучені Штати та Ізраїль не є учасниками Римського статуту і тому відкидають юрисдикцію МКС. Ми будемо й надалі реагувати на правові атаки та перевищення повноважень з боку МКС суттєвими та відчутними наслідками", - сказав він.

Реакція МКС

Президія Асамблеї держав-учасниць Римського статуту висловила глибоке занепокоєння через нові санкції США.

"Ці заходи, поряд із раніше введеними санкціями щодо дев'яти обраних посадових осіб суду, є сумною спробою перешкоджати роботі суду та його співробітників при здійсненні їх незалежних судових функцій у повній відповідності до Римського статуту", - сказано в заяві.

Також уточнюється, що такі дії США можуть завадити поточним розслідуванням та ускладнити зусилля щодо забезпечення відповідальності за найбільш тяжкі злочини.