США запровадили санкції проти двох суддів Міжнародного кримінального суду
США внесли до санкційного списку ще двох суддів Міжнародного кримінального суду (МКС). Причина - "переслідування громадян Ізраїлю".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Марко Рубіо та пресслужбу МКС.
Рубіо зазначив, що санкції були націлені на суддів Гочу Лордкіпанідзе з Грузії та Ерденебалсурена Дамдіна з Монголії.
"Ці особи безпосередньо брали участь у діях МКС щодо розслідування, арешту, затримання або судового переслідування громадян Ізраїлю без згоди Ізраїлю, включно з голосуванням у складі більшості на підтримку рішення МКС щодо відхилення апеляції Ізраїлю 15 грудня", - уточнив він.
Держсекретар вважає, що МКС продовжує ухвалювати політизовані дії проти Ізраїлю, які створюють небезпечний прецедент для всіх держав. За його словами, США не терпітимуть "зловживання владою" з боку суду.
"Наша позиція щодо Суду була чіткою: Сполучені Штати та Ізраїль не є учасниками Римського статуту і тому відкидають юрисдикцію МКС. Ми будемо й надалі реагувати на правові атаки та перевищення повноважень з боку МКС суттєвими та відчутними наслідками", - сказав він.
Реакція МКС
Президія Асамблеї держав-учасниць Римського статуту висловила глибоке занепокоєння через нові санкції США.
"Ці заходи, поряд із раніше введеними санкціями щодо дев'яти обраних посадових осіб суду, є сумною спробою перешкоджати роботі суду та його співробітників при здійсненні їх незалежних судових функцій у повній відповідності до Римського статуту", - сказано в заяві.
Також уточнюється, що такі дії США можуть завадити поточним розслідуванням та ускладнити зусилля щодо забезпечення відповідальності за найбільш тяжкі злочини.
Ордер на арешт Нетаньяху
Нагадаємо, 21 листопада Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху і колишнього міністра оборони Ізраїлю Йоава Галланта.
Суд вважає, що Нетаньяху і Галлант нібито винні у злочинах проти людяності та військових злочинах.
У травні цього року Ізраїль офіційно попросив МКС скасувати ордери на арешт Нетаньяху і Галланта, але відповідне рішення суд так і не ухвалив.
Водночас у серпні цього року США ввели санкції проти чотирьох суддів і прокурорів Міжнародного кримінального суду.