США ввели санкции против двух судей Международного уголовного суда

США внесли в санкционный список еще двух судей Международного уголовного суда (МУС). Причина - "преследование граждан Израиля".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Марко Рубио и пресс-службу МУС.

Рубио отметил, что санкции были нацелены на судей Гочу Лордкипанидзе из Грузии и Эрденебалсурена Дамдина из Монголии.

"Эти лица напрямую участвовали в действиях МУС по расследованию, аресту, задержанию или судебному преследованию граждан Израиля без согласия Израиля, включая голосование в составе большинства в поддержку решения МУС по отклонению апелляции Израиля 15 декабря", - уточнил он.

Госсекретарь считает, что МУС продолжает принимать политизированные действия против Израиля, которые создают опасный прецедент для всех государств. По его словам, США не будут терпеть "злоупотребления властью" со стороны суда.

"Наша позиция в отношении Суда была четкой: Соединенные Штаты и Израиль не являются участниками Римского статута и поэтому отвергают юрисдикцию МУС. Мы будем и дальше реагировать на правовые атаки и превышение полномочий со стороны МУС существенными и ощутимыми последствиями", - сказал он.

Реакция МУС

Президиум Ассамблеи государств-участников Римского статута выразил глубокую обеспокоенность из-за новых санкций США.

"Эти меры, наряду с ранее введенными санкциями в отношении девяти избранных должностных лиц суда, являются прискорбной попыткой препятствовать работе суда и его сотрудников при осуществлении их независимых судебных функций в полном соответствии с Римским статутом", - сказано в заявлении.

Также уточняется, что такие действия США могут помешать текущим расследованиям и затруднить усилия по обеспечению ответственности за наиболее тяжкие преступления.