США ввели санкції проти Білорусі за допомогу РФ і депортацію українських дітей

Сьогодні Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США вносить до списку санкцій 11 юридичних і вісім фізичних осіб.

Це посилює тиск на авторитарний режим Олександра Лукашенка за жорстоке придушення демократичного громадянського суспільства Білорусі, корупційне фінансове збагачення сім'ї Лукашенка та співучасть у невиправданій війні Росії проти України.

Заступник міністра фінансів по боротьбі з тероризмом і фінансовою розвідкою Брайан Нельсон заявив, що сьогоднішні дії підтверджують зусилля США притягнути Лукашенка, його сім'ю і його режим до відповідальності за їхні антидемократичні дії і порушення прав людини як у Білорусі, так і в усьому світі.

Депортація українських дітей

США ввели санкції проти Дмитра Шевцова, який є генеральним секретарем Білоруського Червоного Хреста.

З моменту початку російського вторгнення в Україну Росія переправляє сотні тисяч дітей з України до Росії. Білорусь була співучасником і підтримувала зусилля Росії зі збору та транспортування українських дітей до Білорусі. У червні 2023 року Червоний Хрест Білорусі повідомив, що у країні перебуває понад 700 українських дітей.

Підтримка війни проти України

Під обмеження також потрапили низка підприємств, які допомагають військовим зусиллям Росії. Йдеться про ВАТ "Алевкурп", науково-виробничий холдинг точного машинобудування "Планар" і ВАТ "Керуюча компанія холдингу "Горизонт".

Також США ввели санкції проти підприємств оборонного сектору Білорусі та осіб, які фінансують режим Лукашенка.

Обмеження проти Білорусі

Нещодавно повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроєкт про секторальні санкції до Російської Федерації та Республіки Білорусь в оборонно-промисловій сфері. Обмеження діятимуть 50 років.

Також у Литві хочуть знову уніфікувати санкції проти РФ і Білорусі.

Раніше глава європейської дипломатії Жозеп Боррель звернувся до режиму Лукашенка з вимогою звільнити всіх політв'язнів у Білорусі.