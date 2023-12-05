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США ввели санкции против Беларуси за помощь РФ и депортацию украинских детей

Архивное фото: США ввели санкции против Беларуси (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Соединенные Штаты Америки сегодня, 5 декабря, ввели санкции против Беларуси. Причиной этого стала ее помощь России в войне и участие в депортации украинских детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов США.

Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США вносит в санкционный список 11 юридических и восемь физических лиц. 

Это усиливает давление на авторитарный режим Александра Лукашенко за жестокое подавление демократического гражданского общества Беларуси, коррупционное финансовое обогащение семьи Лукашенко и соучастие в неоправданной войне России против Украины.

Заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Брайан Нельсон заявил, что сегодняшние действия подтверждают усилия США привлечь Лукашенко, его семью и его режим к ответственности за их антидемократические действия и нарушения прав человека как в Беларуси, так и во всем мире.

Депортация украинских детей

США ввели санкции против Дмитрия Шевцова, который является генеральным секретарем Белорусского Красного Креста.

С момента начала российского вторжения в Украину Россия переправляет сотни тысяч детей из Украины в Россию. Беларусь была соучастником и поддерживала усилия России по сбору и транспортировке украинских детей в Беларусь. В июне 2023 года Красный Крест Беларуси сообщил, что в стране находится более 700 украинских детей.

Поддержка войны против Украины

Под ограничения также попали ряд предприятий, которые помогают военным усилиям России. Речь идет об ОАО "Алевкурп", научно-производственном холдинге точного машиностроения "Планар" и ОАО "Управляющая компания холдинга "Горизонт".

Также США ввели санкции против предприятий оборонного сектора Беларуси и лиц, финансирующих режим Лукашенко.

Ограничения против Беларуси

Недавно сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о секторальных санкциях к Российской Федерации и Республике Беларусь в оборонно-промышленной сфере. Ограничения будут действовать 50 лет.

Также в Литве хотят снова унифицировать санкции против РФ и Беларуси.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель обратился к режиму Лукашенко с требованием освободить всех политзаключенных в Беларуси.

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