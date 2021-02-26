США ввели санкції проти Саудівської Аравії за вбивство Хашоггі

Міністерство фінансів США ввело санкцій проти колишнього керівника розвідки, а також силової структури Саудівської Аравії через причетність до вбивства журналіста Джамаля Хашоггі. Це сталось у 2018 році.

Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті американського фінансового відомства.

"Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США ввів санкції проти ексзаступника голови Служби загальної розвідки Саудівської Аравії Ахмада Хасана Мохаммеда аль-Асірі, а також Сил швидкого реагування цієї країни у зв'язку з убивством журналіста Джамаля Хашоггі", - зазначається в повідомленні.

Обмеження введені на підставі Глобального акту Магнітського, прийнятого з метою переслідування осіб, які вчинили серйозні порушення прав людини.

Журналіст The Washington Post Джамаль Хашоггі зник 2 жовтня 2018 року після того, як вирушив у консульство Саудівської Аравії в Стамбулі (Туреччина).

20 жовтня 2018 року влада Саудівської Аравії визнали смерть журналіста Хашоггі, а також висловили припущення, що Хашоггі помер від задушливого захоплення ззаду або задушення руками.