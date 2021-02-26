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США ввели санкції проти Саудівської Аравії за вбивство Хашоггі

Новость на русском → США, П'ятниця 26 лютого 2021 23:46
США ввели санкції проти Саудівської Аравії за вбивство Хашоггі Фото: Мінфін США (home.treasury.gov)
Автор: Даша Харченко

Міністерство фінансів США ввело санкцій проти колишнього керівника розвідки, а також силової структури Саудівської Аравії через причетність до вбивства журналіста Джамаля Хашоггі. Це сталось у 2018 році.

Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті американського фінансового відомства.

Обмеження введені на підставі Глобального акту Магнітського, прийнятого з метою переслідування осіб, які вчинили серйозні порушення прав людини.

"Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США ввів санкції проти ексзаступника голови Служби загальної розвідки Саудівської Аравії Ахмада Хасана Мохаммеда аль-Асірі, а також Сил швидкого реагування цієї країни у зв'язку з убивством журналіста Джамаля Хашоггі", - зазначається в повідомленні.

Журналіст The Washington Post Джамаль Хашоггі зник 2 жовтня 2018 року після того, як вирушив у консульство Саудівської Аравії в Стамбулі (Туреччина).

20 жовтня 2018 року влада Саудівської Аравії визнали смерть журналіста Хашоггі, а також висловили припущення, що Хашоггі помер від задушливого захоплення ззаду або задушення руками.

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