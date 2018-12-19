США ввели санкції проти підозрюваних в отруєнні Скрипалів

Фото: Олександр Мишкін і Анатолій Чепіга (колаж РБК-Україна)

США ввели санкції проти 19 фізичних та чотирьох юридичних осіб

Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) ввело санкції проти підозрюваних в отруєнні колишнього російського шпигуна в Солсбері Сергія Скрипаля Анатолія Чепіги та Олександра Мишкіна. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на відповідне відомство.

Як повідомляється, США ввели санкції проти 19 фізичних та чотирьох юридичних осіб. У списках також потрапили хакери з російської військової розвідки.

Зазначимо, повідомлялося, що співробітники Головного розвідувального управління Російської Федерації Олександр Мишкін і Анатолій Чепіга брали участь у захопленні державних установ на сході України.

Нагадаємо, другий підозрюваний в отруєнні Скрипалів Олександр Мишкін має звання Героя Росії, про що раніше повідомляли журналісти-розслідувачі Bellingcat.

Зазначалося, що Мишкіна нагородили в 2014 році. Жителі селища Лойга, де народився ймовірний полковник ГРУ, розповіли журналістам, що бачили фотографію, на якій президент Росії Володимир Путін тисне руку Мішкіну. Цю фотографію їм нібито показала бабуся Мішкіна.

Як писало РБК-Україна раніше, ще до приїзду в Британію безпосередніх виконавців замаху на колишнього шпигуна Сергія Скрипаля в Солсбері приїжджав співробітник ГРУ, який проводив розвідку на місцевості.

Додамо, підозрюваний у замаху на Скрипалів полковник ГРУ Росії Анатолій Чепіга ймовірно був особисто знайомий з колишнім шпигуном ГРУ Скрипалем Сергієм.