США ввели санкции против национальной полиции Кубы на фоне масштабных акций протеста

Соединенные Штаты ввели санкции против начальника национальной полиции Кубы Оскара Валькарсе, а также против его первого заместителя Эдди Ариаса. Они введены в рамках "акта Магнитского".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина США .

Акт позволяет применять ограничения к тем, кто ответственен за нарушение прав человека.

Меры предполагают запрет на въезд в Соединенные Штаты и замораживание активов. Ограничения введены на фоне массовых антиправительственных протестов на Кубе, прошедших в начале июля.

Президент США Джо Байден заявил о том, что Вашингтон в ближайшее время намерен ввести новые санкции в отношении Кубы в связи с реакцией властей этой страны на протесты.

На прошлой недели США ввели санкции против министра Революционных вооруженных сил Альваро Лопес Миера и Национальной специальной бригады, которая входит в состав МВД Кубы.