США ввели санкции против национальной полиции Кубы на фоне масштабных акций протеста
Соединенные Штаты ввели санкции против начальника национальной полиции Кубы Оскара Валькарсе, а также против его первого заместителя Эдди Ариаса. Они введены в рамках "акта Магнитского".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина США.
Акт позволяет применять ограничения к тем, кто ответственен за нарушение прав человека.
Меры предполагают запрет на въезд в Соединенные Штаты и замораживание активов. Ограничения введены на фоне массовых антиправительственных протестов на Кубе, прошедших в начале июля.
Президент США Джо Байден заявил о том, что Вашингтон в ближайшее время намерен ввести новые санкции в отношении Кубы в связи с реакцией властей этой страны на протесты.
На прошлой недели США ввели санкции против министра Революционных вооруженных сил Альваро Лопес Миера и Национальной специальной бригады, которая входит в состав МВД Кубы.
Напомним, 11 июля на улицы кубинских городов вышли тысячи протестующих. Они выступали против неэффективной борьбы правительства с пандемией и медленных темпов вакцинации.
Отметим, после протестов на Кубе считаются пропавшими без вести более 500 человек.
Ранее сообщалось, что после протестов на Кубе отключили интернет. США призвали правительство Кубы дать людям право высказываться и освободить задержанных.