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США ввели санкції проти національної поліції Куби на тлі масштабних акцій протесту

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Вашингтон, Субота 31 липня 2021 01:09
США ввели санкції проти національної поліції Куби на тлі масштабних акцій протесту Фото: США ввели санкції проти Куби (twitter.com/HRDefsDE)
Автор: Артур Родивилов

Сполучені Штати ввели санкції проти начальника національної поліції Куби Оскара Валькарсе, а також проти його першого заступника Едді Аріаса. Вони введені в рамках "акту Магнітського".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну США.

Акт дозволяє застосовувати обмеження до тих, хто відповідальний за порушення прав людини.

Заходи передбачають заборону на в'їзд до Сполучених Штатів і заморожування активів. Обмеження введені на тлі масових антиурядових протестів на Кубі, що пройшли на початку липня.

Президент США Джо Байден заявив про те, що Вашингтон найближчим часом має намір ввести нові санкції щодо Куби у зв'язку з реакцією влади цієї країни на протести.

Минулого тижня США ввели санкції проти міністра Революційних збройних сил Альваро Лопес Мієра і Національної спеціальної бригади, яка входить до складу МВС Куби.

Нагадаємо, 11 липня на вулиці кубинських міст вийшли тисячі протестувальників. Вони виступали проти неефективної боротьби уряду з пандемією і повільних темпів вакцинації.

Зазначимо, після протестів на Кубі вважаються зниклими безвісти понад 500 осіб.

Раніше повідомлялося, що після протестів на Кубі відключили інтернет. США закликали уряд Куби дати людям право висловлювати думку і звільнити затриманих.

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