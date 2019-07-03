США ввели санкции против Кубы за перевозку нефти из Венесуэлы

Министерство финансов США ввел санкции против кубинской государственной компании Cubametales за импорт нефти из Венесуэлы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт министерства.

Как сообщается, санкции Минфина позволят сорвать попытки президента Венесуэлы Николаса Мадуро использовать нефть в качестве способа "поторговаться".

"Санкции министерства против Cubametales сорвут попытки Мадуро использовать венесуэльскую нефть в качестве способа поторговаться, чтобы помочь его сторонникам купить защиту у Кубы и других злонамеренных иностранных сторон", - заявил министр финансов Соединенных Штатов Америки Стивен Мнучин.

При этом ведомство вывело из-под санкций итальянские и мальтийские танкеры, связанные с компанией PB Tankers SPA. Мнучин отметил, что это решение напоминает о том, что позитивные изменения в поведении могут привести к отмене ограничений.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа усилила давление на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, применив санкции против его сына Николасито. Минфин США заявляет, что сын Мадуро участвовал в пропаганде и цензуре, получал прибыль от венесуэльских шахт и помогал оказывать давление на военных, чтобы те не доставляли гуманитарную помощь из страны.

Кроме того, Министерство финансов США 6 июня усилило давление на государственный нефтяной концерн Венесуэлы, указав на возможность того, что под американскими санкциями могут оказаться международные импортеры, поставляющие в Венесуэлу жидкости для разбавления нефти.