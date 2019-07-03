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США ввели санкції проти Куби за перевезення нафти з Венесуели


Санкції Мінфіну дозволять зірвати спроби Мадуро використовувати нафту як спосіб "поторгуватися"

Міністерство фінансів США ввело санкції проти кубинської державної компанії Cubametales за імпорт нафти з Венесуэлы. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт міністерства.

Як повідомляється, санкції Мінфіну дозволять зірвати спроби президента Венесуели Ніколаса Мадуро використовувати нафту як спосіб "поторгуватися".

"Санкції проти міністерства Cubametales зірвуть спроби Мадуро використовувати венесуельську нафту в якості способу поторгуватися, щоб допомогти його прихильникам купити захист у Куби та інших зловмисних іноземних сторін", - заявив міністр фінансів Сполучених Штатів Америки Стівен Мнучин.

При цьому відомство вивело з-під санкцій італійські і мальтійські танкери, пов'язані з компанією PB Tankers SPA. Мнучин зазначив, що це рішення нагадує про те, що позитивні зміни в поведінці можуть привести до скасування обмежень.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що адміністрація президента США Дональда Трампа посилила тиск на президента Венесуели Ніколаса Мадуро, застосувавши санкції проти його сина Николасито. Мінфін США заявляє, що син Мадуро брав участь у пропаганді і цензуру, отримував прибуток від венесуельських шахт і допомагав чинити тиск на військових, аби ті не доставляли гуманітарну допомогу з країни.

Крім того, Міністерство фінансів США 6 червня посилило тиск на державний нафтовий концерн Венесуели, вказавши на можливість того, що під американськими санкціями можуть виявитися міжнародні імпортери, які постачають до Венесуели рідини для розведення нафти.

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