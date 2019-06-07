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США ужесточают нефтяные санкции по отношению к Венесуэле

Новости » Политика    07.06.2019 - 06:17
США ужесточают нефтяные санкции по отношению к Венесуэле
Фото: добыча нефти (statoil.com)

Под санкциями могут также оказаться международные импортеры

Министерство финансов США в четверг усилило давление на государственный нефтяной концерн Венесуэлы, указав на возможность того, что под американскими санкциями могут оказаться международные импортеры, поставляющие в Венесуэлу жидкости для разбавления нефти. Об этом  пишет "Голос Америки"

Отмечается, что США стремятся максимально ограничить доходы, которые власти Венесуэлы получают благодаря деятельности государственной нефтяной компании PDVSA. Концерн долгое время импортировал разбавители из США. Эти вещества необходимы для разбавления венесуэльской сверхтяжелой нефти, что делает ее пригодной для последующего экспорта. Однако власти США запретили американским производителям вести подобные операции еще в январе, заставив PDVSA обратиться к поставщикам из других стран.

"Мы затягиваем петлю на любых потенциальных путях обхода существующих санкций, которые позволяют режиму Мадуро искать пути для использования PDVSA в качестве своей дойной коровы", - сказал Reuters анонимный высокопоставленный источник в администрации США. 

Источник в Белом доме отказался назвать имена иностранных компаний, которые осуществляют поставки разбавителей в Венесуэлу, описав их как "крупные глобальные корпорации". Он добавил, что власти США планируют в ближайшие недели усилить экономическое давление на Каракас.

В мае экспорт нефти из Венесуэлы упал из-за санкций на 17%.

Ранее сообщалось, что США ввели санкции в отношении итальянской транспортной компании PB Tankers SPA, а также трех компаний Либерии - Jennifer Navigation Limited, Large Range Limited и Lima Shipping Corporation. Принадлежащие им танкеры транспортировали нефть из Венесуэлы на Кубу.

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