США применили санкции в отношении сына Мадуро

Фото: Николас Мадуро (Twitter/Reuters,Miraflores Palace)

Минфин США намерен продолжить преследование всех родственников и сторонников Мадуро

Администрация президента США Дональда Трампа усилила давление на президента Венесуэлы Николаса Мадуро в пятницу, применив санкции против его сына Николасито. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что новые санкции являются последним поворотом за шесть месяцев усилий по свержению Мадуро, переизбрание которого в 2018 году было признано незаконным со стороны Соединенных Штатов и большинства западных стран.

Минфин США заявляет, что сын Мадуро участвовал в пропаганде и цензуре, получал прибыль от венесуэльских шахт и помогал оказывать давление на военных, чтобы те не доставляли гуманитарную помощь из страны.

"Мадуро полагается на своего сына Николасито и других, близких к его авторитарному режиму, для поддержания мертвой хватки в экономике и подавления народа Венесуэлы", - заявил министр финансов Стивен Мнучин на саммите G20 в Японии.

"Казначейство продолжит преследовать родственников соучастников нелегитимного режима, извлекающих выгоду из коррупции Мадуро", - добавил Мнучин.

Отметим, президент США Трамп поддерживает лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, члена Национального собрания Венесуэлы, который в январе 2019 года объявил себя временным президентом.

Мадуро, которого поддерживают Китай, Россия и Турция, заручился поддержкой военных и других учреждений страны и назвал Гуайдо марионеткой Вашингтона.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что несколько стран Европейского союза рассматривают возможность введения санкций против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и нескольких высокопоставленных чиновников республики.

Ранее Министерство финансов США 6 июня усилило давление на государственный нефтяной концерн Венесуэлы, указав на возможность того, что под американскими санкциями могут оказаться международные импортеры, поставляющие в Венесуэлу жидкости для разбавления нефти.