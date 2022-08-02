США ввели санкции против Кабаевой и еще ряда российских бизнесменов

США ввели ограничения против ряда российских бизнесменов и предпринимателей. Среди персон, включенных в список санкций, фигурирует и Алина Кабаева, бывшая российская гимнастка, которую называют любовницей президента России Владимира Путина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Минфина США.
Кабаева также является главой совета директоров Национальной Медиагруппы (холдинг, который владеет контролирующими пакетами в государственных СМИ).
Под ограничения также попали:
Напомним, ранее ЕС ввел в действие еще один пакет санкций против России, который, в частности, заключаются в запрете на въезд и замораживании активов Кабаевой.
Против Кабаева также ввели санкции Британия, Канада, Австралия.