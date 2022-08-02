США ввели санкції проти Кабаєвої і ще ряду російських бізнесменів

США ввели обмеження проти низки російських бізнесменів і підприємців. Серед персон, включених до списку санкцій, фігурує і Аліна Кабаєва, колишня російська гімнастка, яку називають коханкою президента Росії Володимира Путіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Мінфіну США.
Кабаєва також є головою ради директорів Національної Медіагрупи (холдинг, який володіє контролюючими пакетами в державних ЗМІ).
Під обмеження також потрапили:
Нагадаємо, раніше ЄС ввів у дію ще один пакет санкцій проти Росії, який, зокрема, полягає у забороні на в'їзд і заморожуванні активів Кабаєвої.
Проти Кабаєваї також ввели санкції Британія, Канада, Австралія.