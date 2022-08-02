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США ввели санкції проти Кабаєвої і ще ряду російських бізнесменів

Фото: Аліна Кабаєва (GettyImages)
Автор: Єлизавета Драбкіна

США ввели обмеження проти низки російських бізнесменів і підприємців. Серед персон, включених до списку санкцій, фігурує і Аліна Кабаєва, колишня російська гімнастка, яку називають коханкою президента Росії Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Мінфіну США.

Кабаєва також є головою ради директорів Національної Медіагрупи (холдинг, який володіє контролюючими пакетами в державних ЗМІ).

Під обмеження також потрапили:

  • колишній керівник "ФосАгро" Андрій Гур'єв та його син,
  • голова ради директорів ВАТ "Єврохім" Андрій Мельниченко,
  • бізнесмен-мільярдер Олександр Пономаренко,
  • власник Магнітогорського металургійного комбінату Віктор Рашніков,
  • заступниця генерального директора "Іннопрактики" Наталія Попова,
  • підприємець Дмитро Пупмянський.

Нагадаємо, раніше ЄС ввів у дію ще один пакет санкцій проти Росії, який, зокрема, полягає у забороні на в'їзд і заморожуванні активів Кабаєвої.

Проти Кабаєваї також ввели санкції Британія, Канада, Австралія.

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