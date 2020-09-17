ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

США ввели санкции против иранских разведчиков

Автор: Андрей Козловский

Министерство финансов США объявило о введении санкций против иранской разведывательной организации Rana. Также под них попали хакерская группа Advanced Persistent Threat 39 (APT39) и 45 физических лиц за их преступную деятельность в киберпространстве.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Правительство Ирана много лет реализовывало хакерскую кампанию под прикрытием, что обеспечивала организация Rana Computing Intelligence Company (Rana), направленную против иранских диссидентов, журналистов, а также международных компаний, работающих в туристическом секторе", - говорится в сообщении.

В Минфине отмечают, что Rana ассоциируется с Министерством разведки страны. Она организует компьютерные атаки, в том числе против правительств иностранных государств и отдельных лиц. Организация APT39, по данным американской стороны, контролируется Министерством внутренних дел Ирана.

Напомним, ранее госсекретарь США Майкл Помпео официально уведомил Совет безопасности ООН об инициативе Вашингтона по возобновление санкций ООН против Ирана.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил о намерении восстановить практически все санкции ООН против Ирана, действие которых ранее было приостановлено.

Совет безопасности ООН отклонил проект резолюции США о продлении оружейного эмбарго против Ирана.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Иран