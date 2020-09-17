ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

США ввели санкції проти іранських розвідників

Автор: Андрій Козловський

Міністерство фінансів США оголосило про введення санкцій проти іранської розвідувальної організації Rana. Також під них потрапили хакерська група Advanced Persistent Threat 39 (APT39) і 45 фізичних осіб через їх злочинну діяльність у кіберпросторі.

Популярні новини

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Уряд Ірану багато років реалізовував хакерську кампанію під прикриттям, що забезпечувала організація Rana Intelligence Computing Company (Rana), спрямовану проти іранських дисидентів, журналістів, а також міжнародних компаній, що працюють у туристичному секторі", - йдеться у повідомленні.

У Мінфіні зазначають, що Rana асоціюється з Міністерством розвідки країни. Вона організовує комп’ютерні атаки, в тому числі проти урядів іноземних держав та окремих осіб. Організація APT39, за даними американської сторони, контролюється Міністерством внутрішніх справ Ірану.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Майкл Помпео офіційно повідомив Раду безпеки ООН про ініціативу Вашингтона щодо відновлення санкцій ООН проти Ірану.

Крім того, президент США Дональд Трамп заявив про намір відновити практично всі санкції ООН проти Ірану, дію яких раніше було призупинено.

Рада безпеки ООН відхилила проєкт резолюції США про продовження збройового ембарго проти Ірану.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Іран