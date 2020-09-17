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США ввели санкции против иранских разведчиков

Вашингтон, Четверг 17 сентября 2020 21:49
США ввели санкции против иранских разведчиков
Фото: здание Минфина США (flickr.com)
Автор: Андрей Козловский

Министерство финансов США объявило о введении санкций против иранской разведывательной организации Rana. Также под них попали хакерская группа Advanced Persistent Threat 39 (APT39) и 45 физических лиц за их преступную деятельность в киберпространстве.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Правительство Ирана много лет реализовывало хакерскую кампанию под прикрытием, что обеспечивала организация Rana Computing Intelligence Company (Rana), направленную против иранских диссидентов, журналистов, а также международных компаний, работающих в туристическом секторе", - говорится в сообщении.

В Минфине отмечают, что Rana ассоциируется с Министерством разведки страны. Она организует компьютерные атаки, в том числе против правительств иностранных государств и отдельных лиц. Организация APT39, по данным американской стороны, контролируется Министерством внутренних дел Ирана.

Напомним, ранее госсекретарь США Майкл Помпео официально уведомил Совет безопасности ООН об инициативе Вашингтона по возобновление санкций ООН против Ирана.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил о намерении восстановить практически все санкции ООН против Ирана, действие которых ранее было приостановлено.

Совет безопасности ООН отклонил проект резолюции США о продлении оружейного эмбарго против Ирана.

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