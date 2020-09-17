США ввели санкції проти іранських розвідників

Фото: будівля Мінфіну США (flickr.com)

Міністерство фінансів США оголосило про введення санкцій проти іранської розвідувальної організації Rana. Також під них потрапили хакерська група Advanced Persistent Threat 39 (APT39) і 45 фізичних осіб через їх злочинну діяльність у кіберпросторі.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Уряд Ірану багато років реалізовував хакерську кампанію під прикриттям, що забезпечувала організація Rana Intelligence Computing Company (Rana), спрямовану проти іранських дисидентів, журналістів, а також міжнародних компаній, що працюють у туристичному секторі", - йдеться у повідомленні.

У Мінфіні зазначають, що Rana асоціюється з Міністерством розвідки країни. Вона організовує комп’ютерні атаки, в тому числі проти урядів іноземних держав та окремих осіб. Організація APT39, за даними американської сторони, контролюється Міністерством внутрішніх справ Ірану.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Майкл Помпео офіційно повідомив Раду безпеки ООН про ініціативу Вашингтона щодо відновлення санкцій ООН проти Ірану.

Крім того, президент США Дональд Трамп заявив про намір відновити практично всі санкції ООН проти Ірану, дію яких раніше було призупинено.

Рада безпеки ООН відхилила проєкт резолюції США про продовження збройового ембарго проти Ірану.