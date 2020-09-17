ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

США ввели санкції проти іранських розвідників

Вашингтон, Четвер 17 вересня 2020 21:49
США ввели санкції проти іранських розвідників
Фото: будівля Мінфіну США (flickr.com)
Автор: Андрій Козловський

Міністерство фінансів США оголосило про введення санкцій проти іранської розвідувальної організації Rana. Також під них потрапили хакерська група Advanced Persistent Threat 39 (APT39) і 45 фізичних осіб через їх злочинну діяльність у кіберпросторі.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Уряд Ірану багато років реалізовував хакерську кампанію під прикриттям, що забезпечувала організація Rana Intelligence Computing Company (Rana), спрямовану проти іранських дисидентів, журналістів, а також міжнародних компаній, що працюють у туристичному секторі", - йдеться у повідомленні.

У Мінфіні зазначають, що Rana асоціюється з Міністерством розвідки країни. Вона організовує комп’ютерні атаки, в тому числі проти урядів іноземних держав та окремих осіб. Організація APT39, за даними американської сторони, контролюється Міністерством внутрішніх справ Ірану.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Майкл Помпео офіційно повідомив Раду безпеки ООН про ініціативу Вашингтона щодо відновлення санкцій ООН проти Ірану.

Крім того, президент США Дональд Трамп заявив про намір відновити практично всі санкції ООН проти Ірану, дію яких раніше було призупинено.

Рада безпеки ООН відхилила проєкт резолюції США про продовження збройового ембарго проти Ірану.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Іран
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся