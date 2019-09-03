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США ввели санкции против иранских космических агентств

Новости » Политика    03.09.2019 - 23:41
США ввели санкции против иранских космических агентств
Иллюстративное фото (GettyImages)

Штаты заявляют, что Иран продвигает ракетные разработки, прикрываясь космическими программами

Минфин Соединенных Штатов ввел санкции против Иранского гражданского космического агентства и еще двух исследовательских организаций. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

США заявили, что эти структуры работают для продвижения программы баллистических ракет Тегерану. Речь идет о Иранском космическом агентстве, Иранском центре космических исследований и Научно-исследовательском институте космонавтики.

"США не позволят Ирану использовать свою программу космических полетов в качестве прикрытия для продвижения программ баллистических ракет", - говорится в заявлении Госсекретаря США Майка Помпео.

В частности, по его словам, 29 августа Иран пытался испытать космическое ракетно-транспортное средство. Теперь США требуют от Тегерана отказаться от запуска ракет. Штаты опасаются, что технология, которая используется для вывода спутников на орбиту, может помочь Ирану развить программу баллистических ракет, что используется для запуска ядерных боеголовок. Тегеран эти опасения отрицает.

США ввели санкции против иранских космических агентств

Напомним, 5 сентября может объявить об отказе от значительной части своих обязательств по ядерной сделке, если до этого срока европейские участники соглашения примут меры.

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